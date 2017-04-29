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Публикации за 30.04.17

30 апреля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

30 апреля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

30.04.2017, воскресенье

* 11:00 Ялта – Фестиваль милосердия и благотворительности «Белый цветок» (пгт Ливадия, Крестовоздвиженский храм, ул. Батурина, 44 а)

* 11:00 Алушта – Фестиваль казачьих традиций и культуры «За волю» (городская набережная)

* 11:15 Красногвардейское – Торжественное открытиереспубликанского турнира по легкой атлетике памятитренера Сервера Нафиева (село Александровка, ул. Школьная, 58)

* 12:00 Севастополь – Заключительный концерттворческого конкурса «Вдохновение» (Дворец культуры»Севастопольский», ул. Тимирязева, 23)

* 12:00 Саки – Фестиваль «Славим ХристовоВоскресение!» (площадь перед Свято-ИльинскимХрамом, ул. Симферопольская, 38)

* 15:00 Евпатория – Десятый евпаторийский ЧемпионатЖивой статуи (Театральная площадь, ул. Дувановская)

* 15:00 Феодосия – Театрализованное представление»Ожившие картинки» и костюмированное шествие «Набалу у Екатерины» (площадь перед картинной галереейим. Айвазовского, Музейная площадь)

* 17:00 Севастополь – Концерт образцового ансамблябального танца «Мириданс» (культурно-информационный центр, ул. П. Корчагина, 1)

* 19:00 Севастополь – Эстрадный концерт «Весна идет – весне дорогу», посвященный Празднику Весны и Труда(Дворец культуры «Севастопольский», ул. Тимирязева, 23)

* 20:00 Севастополь – Массовое гуляние, посвященноепразднику Весны и Труда (Дворец культуры»Севастопольский», ул. Тимирязева, 23)

Крым. Другие новости 29.04.17

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