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Крым

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Публикации за 01.05.17

01 мая ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

01 мая ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

01.05.2017, понедельник

* 10:00 Симферополь – Праздничное шествие, посвященное празднику Весны и Труда (пр-т. Кирова – пл. Советская)

* 10:00 Ялта – Первомайская демонстрация (г-ца «Ореанда» – пл. Ленина)

* 10:00 Керчь – Демонстрация к Международному дню солидарности трудящихся (пл. Ленина)

* 10:00 Алушта – Праздничное шествие трудовых коллективов предприятий, учреждений, организаций, посвященное празднику Весны и Труда (ул. Ленина – центральная набережная)

* 10:00 Судак – Праздничная демонстрация и торжественное открытие Доски Почета городского округа Судак (ул. Ленина, 85 а)

* 10:00 Феодосия – Шествие и концерт, посвященный празднику Весны и Труда (пл. у Светомузыкального фонтана – кинотеатр «Крым»)

* 10:00 Севастополь – Праздничное шествие, посвященное празднику Весны и труда (городское кольцо)

* 10:00 Севастополь – Книжно-иллюстрированная выставка «Мир, труд, май в книгах и плакатах» (культурно-информационный центр, ул. П. Корчагина, 1)

* 10:00 Севастополь – Праздничная программа «Маевка» для жителей города (сквер Дома культуры «Инкерман»)

* 11:00 Евпатория – Десятый евпаторийский Чемпионат Живой скульптуры (ул. Караимская)

* 12:00 Севастополь – Открытие эстрады Приморского бульвара «Ракушка». Концерт народного оркестра (эстрада Приморского бульвара)

* 12:00 Севастополь – Музыкально-информационная программа «Мир, труд, солидарность» (площадь перед культурно-информационным центром, ул. П. Корчагина, 1)

* 12:00 Ялта – Концертная программа «Праздник весны и труда» (Набережная им. Ленина)

* 12:00 Керчь – Торжественное открытие курортного сезона (городская набережная)

* 13:30 Евпатория – Пресс-конференция по поводу открытия официального турнира российского теннисного тура «Золотой Кубок журнала «ГИД» («ВикКорт-Крым», ул.Полупанова, 25)

* 17:00 Ялта – Праздничное шествие «Екатерининская миля», приуроченное открытию курортного сезона (Набережная им. Ленина)

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