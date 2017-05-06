06 мая ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

Публикации за 06.05.17

06.05.2017, суббота

10:00 Бахчисарай – Традиционный крымскотатарский праздник Хыдырлез (культурно-развлекательный центр «Шахерезада», 25-й км трассы Симферополь – Бахчисарай)

10:00 Евпатория – Выставка собак всех пород «Керкинитида. Кубок Евпатории – 2017» (Детский парк аттракционов, ул. Токарева, 43)

11:00 Феодосия – Научно-практическая конференция «75 лет Крымфронту: проблемы истории и памяти» (Центральная городская библиотека им. Грина, ул. Кирова, 2)

11:00 Севастополь – Историко-патриотический фестиваль «Знамена Победы». Военно-историческая реконструкция «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года» (мемориальный комплекс «Сапун-гора», ул. 2-ой обороны)

11:00 Симферополь – Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди муниципальных служащих (стадион «Фиолент», бул. Франко, 30)

11:00 Алушта – Торжественное водружение копии Знамени Победы и митинг (вершина горы Демерджи)

14:00 Симферополь – Творческая встреча, посвященная 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне «Память пылающих лет» (центральная городская библиотека им. Пушкина, ул. А. Пушкина/А. Невского, 1/2)

14:00 Севастополь – Праздничный концерт «За Победу!» (концертный комплекс «Корабел», ул. Рабочая, 2)

14:00 Ялта – Открытие фестиваля творчества народов Крыма «Ялта-берег дружбы» (набережная им. Ленина, сцена у круглого фонтана)

15:00 Феодосия – Открытие выставки Елены Фокиной «Кухня» (Феодосийский музей Грина, ул. Галерейная, 10)

15:00 Симферополь – Торжественное открытие II Международного хоккейного турнира «Кубок главы Республики Крым «Победа» среди юношей 2002 года рождения (Ледовый дворец, ул. Набережная, 75в)

Крым. Другие новости 05.05.17

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