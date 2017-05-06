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Публикации за 07.05.17

07 мая ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

07 мая ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

07.05.2017, воскресенье

  • 09:00 Феодосия – Десятый региональный хореографический фестиваль «Танцевальный калейдоскоп» (Феодосийский городской дом культуры, пр-т. Айвазовского, 7)
  • 12:00 Симферополь – Праздничный концерт, посвященный Дню Великой Победы «Спасибо, вам заспасенное детство» (большой зал, ул. Павленко, 1)
  • 12:00 Ялта – Крымско-татарский национальный праздник «Хыдырлез» (набережная им. Ленина, сцена у круглого фонтана)
  • 14:00 Судак – Музыкально-литературная композиция к празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (Судакская крепость, ул. Генуэзская Крепость, 1)
  • 14:50 Евпатория – Торжественное открытие чемпионата и первенства Крыма по легкой атлетике (спорткомплекс «Арена-Крым», ул. Интернациональная, 162 б)
  • 15:00 Севастополь – Акция «Живая лента памяти» (Мемориал героической обороны Севастополя, пл. Нахимова)
  • 15:00 Коктебель – Открытие четырнадцатой «Подзаборной выставки» (ул. Серова, 9)
  • 16:00 Судак – Крымско-татарский национальный праздник Хыдырлез (центральная набережная города)
  • 19:00 Севастополь – Праздничный концерт «Весна… Любовь… Победа!» (музейный комплекс «35-я береговая батарея», Аллея защитников 35-й береговой батареи, 7)

Крым. Другие новости 06.05.17

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