08 мая ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

Публикации за 08.05.17

08.05.2017, понедельник

10:00 Севастополь – Открытие фестиваля «Высота горная» с реконструкцией штурма (10-й км Балаклавского шоссе)

11:00 Керчь – Закладка «Аллеи Героев» (пос. Героевское, мемориал героям Эльтигенского десанта «Парус»)

12:00 Симферополь – Открытие мемориального комплекса «Честь, доблесть и слава» в честь бойцов воздушно-десантных войск (парк им. Гагарина)

13:00 Ялта – Шествие творческих коллективов и исполнителей, представителей национальных общин в рамках фестиваля «Ялта-берег дружбы» (от гостиницы «Ореанда» по Набережной до сцены в районе круглого фонтана)

14:00 Евпатория – Гала-концерт участников республиканского детского фестиваля «Поклонимся великим тем годам...» (школа искусств, ул. Дёмышева, 129)

17:00 Феодосия – Концерт «Музыка песни и танцы европейского Средневековья и Возрождения» в исполнении ансамбля старинной музыки Piccoli Band (Феодосийский музей древностей, пр-т. Айвазовского, 11)

19:00 Евпатория – Церемония поднятия Государственного флага РФ и копии Знамени Победы. Митинг. Возложение цветов (Мемориал «Красная горка»)

19:00 Керчь – Факельное шествие и спектакль-реквием «Не прервется память поколений» (ул. Советская – гора Митридат)

Крым. Другие новости 07.05.17

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