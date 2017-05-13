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Публикации за 13.05.17

13 мая ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

13 мая ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

13.05.2017, суббота

* 09:30 Алушта – Старт соревнований третьего этапа Кубка по метаниям и Кубка Республики памяти заслуженного тренера Виталия Сухачева (центр спортивной подготовки сборных команд России «Крымский», ул. Перекопская, 9)

* 10:00 Ялта – Общественные слушания по исполнению бюджета Ялты за 2016 год (пл. Советская, 1)

* 10:00 Евпатория – Фестиваль талантов многодетных семей (школа искусств, ул. Демышева, 129)

* 13:00 Симферополь – Юбилейная юмористическая программа «150 – на двоих», посвященная юбилею Михаила Вишняка и Анатолия Потиенко (Центральная городская библиотека им. Пушкина, ул. А. Пушкина/А. Невского, 1/2)

* 14:00 Севастополь – Ретро-концерт «Эхо забытых мелодий» (концертный комплекс «Корабел», ул. Рабочая, 2)

* 16:00 Севастополь – Отчетный концерт хореографического ансамбля «Дива» (ДК «Севастопольский», ул. Тимирязева, 13)

* 17:00 Севастополь – Праздничный концерт, посвященный Дню Черноморского флота России (культурно-информационный центр, ул. П.Корчагина, 1)

* 17:00 Севастополь – Отчетный концерт ансамбля «Элитис» (центр культуры и искусств, ул. Ленина, 25)

Крым. Другие новости 12.05.17

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