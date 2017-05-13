14 мая ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

Публикации за 14.05.17

14.05.2017, воскресенье

* 11:00 Севастополь – Проведение некоммерческой культурной акции «Арт пикник» в парковой зоне «Учкуевка» (парк Учкуевка, Северная сторона)

* 12:00 Севастополь – Фестиваль военно-патриотической песни: выступление творческих коллективов, артистов бардовской песни (Мартыновский овраг, город Инкерман)

* 15:00 Севастополь – Еврейский национальный детский праздник «Лаг Баомер» (ул. Пожарова, 23, пл. Восставших, 26)

* 16:00 Симферополь – Концерт камерного оркестра «Музыкальные шедевры эпох» под руководством художественного руководителя и главного дирижёра Дениса Карлова, совместно с дирижёром из Испании Хесусом Навейра (Симферопольский художественный музей, ул. Долгоруковская, 35)

* 19:00 Симферополь – Торжественное награждение победителей первенства. Симферополя по хоккею среди детских команд 2009-2010 года рождения (Ледовый дворец, ул. Набережная 75, в)

Крым. Другие новости 13.05.17

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