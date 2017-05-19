20 мая ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

Публикации за 20.05.17

20.05.2017, суббота

09:00 Феодосия – Открытие Чемпионата Республики Крым по бильярдному спорту «Кубок черного моря» (бильярдный клуб «Русская пирамида», пер. Мопровский, 2)

10:00 Ялта – Общественные слушания по развитию санаторно-курортного комплекса «Мрия» (большой зал, пл. Советская, 1)

10:00 Севастополь – Фестиваль «Славянские родники» ко Дню славянской письменности (площадь перед культурно-информационным центром, ул. П. Корчагина, 1)

10:00 Симферополь – Праздничное мероприятие «Посажение на коня» (Екатерининский сад)

10:00 пгт Черноморское – Открытие III межрегионального фестиваля «Город ЗОЖ.РФ» и открытого турнира «Северная ходьба в Крыму – 2017» на кубок Федерации северной ходьбы (стадион «Строитель»)

11:00 Симферополь – Акция «Единое музейное пространство», приуроченная к Международному дню музеев (ул. Пушкина, 18)

11:00 Ялта – Открытие I этап VIII летней Спартакиады учащихся России по легкой атлетике (стадион «Авангард», ул. Бирюкова, 2 а)

12:00 Бахчисарай – Открытие праздника, посвященного Дню памяти Хаджи Серайя Хана Шапшала – выдающегося сына караимского народа (крепость Чуфут Кале)

12:00 Симферополь – Открытие выставки конкурсных работ «Декоративный сад Центрального музея Тавриды. Реновация» (ул.Гоголя14)

13:00 Симферополь – Историческое действие «Перекресток эпох» (сквер Центрального музея Тавриды, ул.Гоголя14)

14:00 Ялта – Квест «В поисках клада Романовых в Ливадийском дворце» в рамках акции «Ночь музеев» (пгт Ливадия, ул. Батурина, 44а)

16:00 Симферополь – Финисаж художественной выставки «Южный ветер» ежегодного арт-проекта творческого объединения «Крымский мост» (ул. Набережная им. 60-летия СССР, 29 а)

17:00 Севастополь – Отчетный концерт образцового хореографического ансамбля «Атлантика» (площадь перед культурно-информационным центром, ул. П. Корчагина, 1)

17:00 Севастополь – Отчетный концерт ансамблей «Севастополь» и «Раздолье» (летняя эстрада Приморского бульвара)

18:00 Севастополь – Акция «Ночь музеев» в музее им. М.П. Крошицкого (пр-т. Нахимова, 9)

18:00 Симферополь – Акция «Ночь музеев» в Симферопольском художественном музее (ул. Долгоруковская, 35)

18:00 Керчь – Акция «Ночь музеев» в контрминных галереях «Крепости Керчь» ( мыс Ак-Бурун, ул. Колхозная)

18:00 Ялта – Интерактивная программа «Революция и судьбы эпохи» в рамках акции «Ночь музеев» (Дом-музей Чехова, ул. Кирова, 112)

18:00 Ялта – Акция «Ночь музеев» в Алупкинском дворцово-парковом музее-заповеднике (Воронцовский дворец, Алупка, Дворцовое шоссе, 18; Массандровский дворец, Симферопольское шоссе, 13)

18:00 пгт Черноморское – Акция «Ночь в музее» в Черноморском музее-заповеднике «Калос Лимен» (ул. Революции, 8)

18:00 Севастополь – Акция «Ночь музеев» со свето-музыкальной театрализованной экскурсией (музей-заповедник «Херсонес Таврический», ул. Древняя, 1)

18:00 Судак – Открытие выставки к акции «Ночь музеев» в Судакской крепости (ул. Генуэзская крепость, 1)

19:00 Коктебель – Музыкально-эпическое представление «Духовный мир Волошина и Русская революция 1917 года» к акции «Ночь музеев» (Дом-музей Максимилиана Волошина, ул. Морская, 43)

Крым. Другие новости 19.05.17

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