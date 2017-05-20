21 мая ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

Публикации за 21.05.17

21.05.2017, воскресенье

10:00 Севастополь – Открытие фестиваля исторической реконструкции «Херсонес-2017: На перекрестке цивилизаций» (ул. Древняя, 1)

11.00 Симферополь – Второй «Пикник Добра» (Гагаринский парк)

11:00 Евпатория – Первенство города по дзюдо (Дворец спорта, пр-т. Победы, 11)

15:00 Севастополь – Первенство города по акробатическому рок-н-роллу (спорткомплекс «Муссон», ул. Вакаленчука, 29)

19:00 Ялта – Подведение итогов конкурса чтецов «Живая классика» (МДЦ «Артек», пгт Гурзуф, ул. Ленинградская, 41)

Крым. Другие новости 20.05.17

20 мая ожидаются следующие события – Крым, Севастополь. / Американцы – крымчанам: «Потерпите, санкции снимут в течение года». / Американцам понравился Симферополь: особенно место, вызвавшее шквал негодования горожан. Читать дальше

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