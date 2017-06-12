12 июня ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

12.06.2017, понедельник

09:00 Алушта – Праздничное шествие в честь Дня России (сквер им. Пушкина – набережная – ротонда)

09:45 Евпатория – Открытие 13-метровой скамьи из деревянных букв с названием города ко Дню России (сквер им. Пушкина)

10:00 Феодосия – Старт городскогоавтопробега и спортивного кросса ко Дню России (Привокзальная площадь)

10:00 Севастополь – Выступление творческих коллективов культурно-информационно центра (пл. Свободы)

10:45 Севастополь – Торжественное мероприятие, посвященное Дню России с вручением паспортов губернатором Севастополя и возложением венка и цветов (Мемориал Героической обороны Севастополя 1941-1942 гг.)

12:00 Ялта – Праздничная программа «Я люблю тебя, Россия!» и всероссийский флешмоб «Русь танцевальная – 2017» (набережная им. Ленина)

12:00 Симферополь – Торжественное вручение паспортов 14-летним жителям Крыма главой республики Сергеем Аксёновым в рамках мероприятий, посвященных празднованию Дня России (зал №2 Совета министров, пр-т. Кирова, 13)

15:00 Симферополь – Пробег на гироскутерах, сигвеях, электросамокатах ко Дню Росии (перекресток улиц Кирова и Гоголя)

16:00 Симферополь – Концертная программа национально-культурных автономий и творческих коллективов (площадь им. Ленина)

16:00 Керчь – Парад дружбы народов России (Аршинцево, бульвар Пионеров)

16:00 Севастополь – Концерт пианиста и композитора из Парижа, лауреата международных конкурсов Николя Челоро (музей-заповедник «Херсонес Таврический», ул. Древняя, 1)

18:00 Керчь – Концертная программа ко Дню России с участием артистов театра и кино (городская набережная)

19:00 Севастополь – Гала-концерт Международного фестиваля военных оркестров войск национальной гвардии Российской Федерации «На страже мира – 2017», посвященный Дню России (пл. Нахимова)

Крым. Другие новости 11.06.17

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