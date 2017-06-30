01 июля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

01.07.2017, суббота

* 06:00 Алушта – Праздник рыбаков-любителей (Центральная набережная)

* 09:00 Симферополь – Физкультурно-спортивное мероприятие «Гонка героев» (село Заречное, военный полигон «Ангарский»)

* 09:00 Феодосия – Открытие республиканского турнира по художественной гимнастике «Грации Киммерии-2017» (Феодосийский политехнический техникум, ул. Симферопольское шоссе, 26)

* 10:00 Симферополь – Торжественное открытие татарского праздника «Сабантуй» (парк им. Гагарина)

* 16:00 Севастополь – Торжественное открытие Открытого юношеского турнира по дзюдо «Олимпийские надежды» (спорткомплекс «Муссон», ул. Вакуленчука, 28)

* 17:30 Алушта – Гала-концерт II Международного фестиваля-конкурса творческих коллективов «Калейдоскоп дружбы» и торжественная церемония награждения лауреатов (Центральная набережная)

* 19:00 Бахчисарай – Концерт камерного оркестра Крымской государственной филармонии к 100-летию со дня основания Бахчисарайского музе (Зынджырлы-медресе, ул. Басенко, 57)

* 19:00 Севастополь – Концерт симфонического оркестра Ступинской филармонии (сквер у клуба «Инкерман»)

* 20:00 Евпатория – Церемония открытия XXII Международного фестиваля «Земля. Театр. Дети» (площадь перед театром «Золотой ключик», ул. Бартенева, 1-5)

Крым. Другие новости 30.06.17

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