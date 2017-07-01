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02 июля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

02 июля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

02.07.2017, воскресенье

* 10:30 Севастополь – Гала-концерт лауреатов Международного конкурса-фестиваля народной музыки и танца «Самородки – 2017» (Дом офицеров флота, ул. Ленина, 9)

* 12:00 Феодосия – Официальная церемония открытия Феодосийского шахматного фестиваля (Феодосийский музей древностей, пр-т. Айвазовского, 11)

* 19:00 Алушта – Гала-концерт международного конкурса-фестиваля «На гребне волны» (Центральная набережная)

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