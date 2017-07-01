02 июля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

02.07.2017, воскресенье
* 10:30 Севастополь – Гала-концерт лауреатов Международного конкурса-фестиваля народной музыки и танца «Самородки – 2017» (Дом офицеров флота, ул. Ленина, 9)
* 12:00 Феодосия – Официальная церемония открытия Феодосийского шахматного фестиваля (Феодосийский музей древностей, пр-т. Айвазовского, 11)
* 19:00 Алушта – Гала-концерт международного конкурса-фестиваля «На гребне волны» (Центральная набережная)
Крым. Другие новости 01.07.17
Керчь замахнулась на статус самого древнего государства в России. / 01 июля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь. / Песок раздора: керченский заповедник продолжает биться за городище Артезиан. Читать дальше
© 2017, РИА «Новый День»