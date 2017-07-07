07 июля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

07.07.2017, пятница

08:30 Севастополь – Совещание с руководителями подведомственных предприятий департамента городского хозяйства Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)

09:00 Симферополь – Внеочередная сессия Государственного совета Крыма (зал заседаний, ул. Карла Маркса, 18)

10:00 Севастополь – Совещание по исполнительской дисциплине (ул. Ленина, 2)

11:00 Севастополь – Поздравление коллектива Почты Крыма (ул. Б. Морская, 21/16)

11:15 Симферополь – Встреча главы Республики Крым Сергея Аксёнова с делегацией Республики Башкортостан под руководством главы Республики Башкортостан Рустэма Хамитова (зал №2, пр-т Кирова, 13)

14:00 Симферополь – Совещание с представителями министерства строительства и архитектуры Крыма, ГАУ «Региональный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов», Службы капитального строительства, администрации Симферополя по организации и проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также проверке достоверности определения сметной стоимости строительства (Республиканский пресс-центр, ул. Козлова, 45 а)

14:00 Севастополь – Городское торжественное собрание, приуроченное к празднованию Всероссийского дня семьи, любви и верности (центр культуры и искусств, ул. Ленина, 25)

14:00 Бахчисарай – Презентация выставки крымского художника и архитектора Виктора Даниленко «Крымские краски» (Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник, ул. Речная, 133)

14:00 пгт Черноморское – Праздничная программа ко Дню семьи, любви и верности (музей-заповедник «Калос Лимен», ул. Революции, 8)

15:00 Севастополь – Торжественное собрание и праздничный концерт ко Дню рыбака (культурно-информационный центр, ул. П. Корчагина, 1)

17:30 Ялта – Внеочередная сессия Ялтинского горсовета по назначению Елены Сотниковой первым замглавы администрации (зал заседаний, пл. Советская, 1).

18:00 Евпатория – Праздничная программа ко Дню семьи, любви и верности (площадь у купеческой синагоги, ул. Караимская)

Крым. Другие новости 06.07.17

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