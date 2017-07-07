08 июля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

08.07.2017, суббота

09:00 Симферополь – Торжественное открытие Чемпионата Республики Крым по рыболовному спорту в дисциплине «донная удочка» (Симферопольский район, село Мраморное)

10:00 Белогорск – Всероссийская научно-практическая конференция «Присягая России: Башкортостан и Крым в панораме веков» с участием главы Крыма Сергея Аксёнова и главы Башкортостана Рустэма Хамитова (Белогорская детская школа искусств, ул. Мира, 2)

11:00 Симферополь – Публичные слушания по обсуждению проектов планировки и межевания территории в центральном районе Симферополя, жилого массива площадью 100,63 га и высоковольтной линии в районе Марьино (большой зал, ул. Толстого, 15)

11:00 Евпатория – Спортивно-развлекательная программа «Папа, мама, я – спортивная семья» (Дворец спорта, пр-т Победы, 11)

11:00 Ялта – Праздничная программа ко Дню семьи, любви и верности в Ливадийском дворце-музее (ул. Батурина, 44 а)

12:00 Симферополь – Открытие праздничной программы ко Дню семьи, любви и верности (парк им. Гагарина)

12:00 Севастополь – Фестиваль позитивных традиций «Это все любовь» к празднованию Всероссийского Дня семьи, любви и верности (Государственный музей-заповедник «Херсонес Таврический», ул. Древняя, 1)

12:30 Белогорск – Открытие фестиваля «Присягая России: Башкортостан и Крым в панораме веков» (площадь им. В. И. Ленина, ул. Луначарского, 46)

14:00 Севастополь – Праздник мороженого «ICE-Крым», посвященный Дню семьи, любви и верности (Балаклава, ул. Крестовского, 64)

15:00 Алушта – Историческая справка о святых Петре и Февронье Муромских и семейных традициях семьи Шмелёвых (дом-музей писателя Ивана Шмелёва, ул. Набережная, 2)

18:00 Феодосия – Лекция-экскурсия ко Дню семьи, любви и верности (Феодосийская картинная галерея им. Айвазовского, ул. Галерейная, 2)

19:00 Алушта – Праздничная концертная программа ко Дню семьи, любви и верности (городская набережная)

19:00 Севастополь – Концерт народного коллектива «Раздолье» ко Дню семьи, любви и верности (эстрада Приморского бульвара «Ракушка»)

Крым. Другие новости 07.07.17

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