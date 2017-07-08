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09 июля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

09 июля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

09.07.2017, воскресенье

  • 09:00 Севастополь – Открытие праздничной программы ко Дню рыбака (площадь у культурно-информационного центра, ул. П. Корчагина, 1)
  • 11:00 Саки – Кубок по пляжному регби (санаторий «Голубая волна», ул. Морская, 2)
  • 11:00 Севастополь – X открытый Кубок по армрестлингу «Триумф» (ул. П. Корчагина, 1а)
  • 14:00 Керчь. – Торжественная встреча с ветеранами рыболовецкой отрасли (городская набережная)
  • 16:00 Севастополь – Открытый Кубок «Rockfishing -2017» ко Дню рыбака (Приморский бульвар, памятник Затопленным кораблям)
  • 17:00 Керчь – Торжественное открытие праздника «День рыбака – 2017» (Рыбацкий стан, городская набережная)

Крым. Другие новости 07.07.17

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