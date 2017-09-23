23 сентября ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

23.09.2017, суббота

11:00 Севастополь – Фестиваль народного творчества «Не стареют душой ветераны» (Дворец культуры «Севастопольский», ул. Тимирязева, 13)

11:00 Севастополь – Награждение медалями «За ратную доблесть» участников поисковых организаций (кинопавильон Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя, Исторический бульвар, 1)

13:00 Симферополь – Праздничные мероприятия в честь 100-летия аэродрома «Заводское» (ул. Данилова 62 а)

16:00 Севастополь – Торжественное закрытие Международного фестиваля духовой музыки «Севастопольский вальс» (набережная Приморского бульвара)

16:00 пгт Николаевка – Презентация итогов пятой сессии экспериментального проекта для молодых художников «БЕРЕГ. PleinAir» (пансионат Южный, пр-т Нахимова 16)

17:00 Севастополь – Закрытие Чемпионата России по парусному спорту в классах «Формула виндсерфинг» и «Слалом» (Яхт-клуб «Юг», ул. Летчиков, 11)

18:00 Севастополь – Открытие III Всероссийского фестиваля бального танца «Севастопольский вальс» (спорткомплекс «Муссон», ул. Вакуленчука, 29)

19:00 Ялта –Международный турнир по смешанным единоборствам «ГИТ Крым 2017» (концертный зал «Юбилейный», пер. Черноморский, 2)

19:00 Севастополь – Велосипедный фестиваль «ВелоНочь -2017» (пл. Нахимова)

Крым. Другие новости 22.09.17

С Русской весной ничто не сравнится – событийный туризм в Крыму и Севастополе испытывает спад. / СМИ: на компьютерах крымского Совмина майнили биткойны – через Канаду. / Два увольнения, одно замещение – в крымском кабмине новые перестановки. Читать дальше

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