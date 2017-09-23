24 сентября ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

24.09.2017, воскресенье
- 10:00 Симферополь – Автопробег регионального отделения ДОСААФ России, показательные выступления спортивных школ города Симферополя по разным видам спорта ко Дню государственного герба и государственного флага Республики Крым (площадь им. Ленина)
- 11:00 Севастополь – Открытие выставки народного фотоклуба «Бриг» (центр культуры и искусств, ул. Ленина, 25)
- 11:00 Бахчисарай- Открытие военно-исторического фестиваля «Альминское дело» (Бахчисарайский район, село Вилино, военно-исторический мемориал «Поле Альминского сражения»)
- 12:00 Симферополь – Молодежный флешмоб и праздничный концерт ко Дню государственного герба и государственного флага Республики Крым (Симферополь, площадьим. В.И. Ленина)
- 12:00 Севастополь – Концерт самодеятельных творческих коллективов СЦКиИ, посвященный 60-летию СЦКиИ, в рамках Марафона искусств «Бархатный юбилей» (центр культуры и искусств, ул. Ленина, 25)
- 14:00 Ялта – Творческая встреча «Крымский полдень» ко дню государственного флага и герба Крым (дача Иловайских «Омюр», ул. Кирова, 32)
- 14:30 Евпатория – Костюмированное шествие творческих коллективов города и праздничный концерт ко Дню государственного герба и флага Крыма (от пансионата «Орбита» по набережной им. Терешковой до фестивальной площади)
Крым. Другие новости 23.09.17
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