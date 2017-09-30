30 сентября ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

30.09.2017, суббота

09:00 Феодосия – Соревнования среди детей и юношества по танцевальному спорту в рамках акции «Белый цветок» (Привокзальная площадь)

10:00 Евпатория – Благотворительная акция «Белый цветок» (Набережная им. В. Терешковой)

10:00 Симферополь – Сессия стратегического планирования «Ключевые инициативы по трансформации КФУ им. В.И. Вернадского в центр инновационного, технологического и социального развития Республики Крым» с участием главы региона Сергея Аксёнова (актовый зал, ул. Ялтинская, 20)

10:00 Севастополь – Торжественное мероприятие, приуроченное к Всероссийскому дню ходьбы (пл. Нахимова)

10:00 Белогорск – Заседание «круглого стола» на тему: «140-летие Освобождения Болгарии от турецкого ига: праздник двух народов – болгарского и русского» (конференц-зал Белогорской городской администрации, ул. Луначарского, 13)

12:00 Гурзуф – Торжественные мероприятия ко Дню памяти основателя курорта «Гурзуфъ» Петра Губонина (1825-1894 гг.) (музей А. С. Пушкина, наб. Пушкина, 1)

12:00 Севастополь – Севастопольский этап ток-шоу «Самая умная семья» (эко-парк «Лукоморье», пр-т Победы)

13:00 Белогорск – Концертная программа фестиваля болгарской культуры «Болгарские встречи» с участием солистов Болгарского культурного центра «Извор» (Белогорский районный Дом культуры, ул. Луначарского, 37)

13:00 Евпатория – Фестиваль «Евпаторийские казачьи забавы» (Фестивальная площадь)

13:00 Севастополь – Торжественное открытие фестиваля #WineFest (агрофирма «Золотая балка», Балаклава, ул. Крестовского, 66)

14:00 Симферополь – Празднование Всемирного дня туризма (Парк им. Ю. Гагарина)

15:00 Феодосия – Торжественное открытие «Бала у Айвазовского» (картинная галерея им. Айвазовского, ул. Галерейная, 2)

15:00 Феодосия – Экологическая акция центра «ВОЛОНТЕРиЯ Крым» Феодосийского городского представительства Общероссийского союза общественных объединений «Российское Воинское Братство» по уборке заповедной зоны территории Тепе-Оба (территория напротив полигона твёрдых бытовых отходов села Виноградное)

15:00 Алушта – Открытие фестиваля «Виноградные сезоны в Алуште» (городская набережная)

16:00 Ялта – Открытие фестиваля армянского искусства «Армения Маритима» (городская набережная, у квадратного фонтана)

Крым. Другие новости 29.09.17

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