01 октября ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

01.10.2017, воскресенье

10:00 Евпатория – Всероссийский день ходьбы в Евпатории (Площадка у Геракла)

12:00 Бахчисарай – Торжественное открытие Кубка Республики Крым по эндуро (площадь им. Ленина)

16:00 Евпатория – Общественное обсуждение проекта постановления администрации города Евпатории «Об инициировании перед Советом министров Республики Крым вопроса о дополнительном изучении целесообразности продолжения добычи песка в озере Донузлав, в районе поселков Мирный и Новоозерное ООО «Яхтстройсервис» (Дом культуры поселка Мирный)

18:30 Ялта – Торжественное открытие арт-фестиваля «Музыка красок» (пгт. Ореанда, санаторий «Нижняя Ореанда»)

Крым. Другие новости 29.09.17

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