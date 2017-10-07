07 октября ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

07.10.2017, суббота

10:00 Белогорск – Праздник «Сердцегорода» коДню города (пл. им. Ленина)

10:00 пгт Советский – Региональный фестиваль-конкурс крымско-татарской культуры «Ичкинагъ мелери» (Советский районный Дом культуры, ул. 30 лет Победы, 21)

11:00 Симферополь – Презентация 16-го выпуска Альманаха Тавриды и творческая встреча, посвященная десятилетию работы над Альманахом (центральная городская библиотека им. Пушкина, ул. А. Пушкина/А. Невского, 1/2)

11:00 Симферополь – Инновационный квест с применением робототехники «Голубой океан» (скульптура «Три грации», парк им. Гагарина)

11:00 Бахчисарай – Праздник урожая Оракъ-тою, который проходит в рамках Дней культуры крымских караимов (пещерный город Чуфут-Кале, улица Басенко, 97 а)

12:00 Ялта- Концерт сольных выступлений гостей фестиваля авторской песни «Осенняя Ялта– 2017» в библиотеке им. А.П.Чехова (ул. Морская, 8)

15:00 Ялта – Презентация книги Даля Орлова «От Любви До Бобровки. Новая крымская сага» о 115-летней истории легендарного детского санатория им. проф. Боброва в Алупке. В презентации примет участие правнучка доктора Изергина Ольга Леннартц (центральная городская библиотека им. Чехова, ул. Морская, 8)

15:00 Симферополь – II Открытый фестиваль-конкурс детских фольклорных коллективов «Крымский Терем» (Крымско-татарский государственный академический музыкально-драматический театр, ул. Богдана Хмельницкого, 1)

15:00 Евпатория – Благотворительная акция «Домашние – бездомным». Организатор – Евпаторийский фонд помощи животным «От сердца к сердцу» (сквер им. Ленина, у фонтана)

15:00 Ялта – Тематический концерт участников фестиваля авторской песни «Осенняя Ялта– 2017» в Доме-музее А.П.Чехова (ул. Кирова, 112)

16:00 Алушта – Финальный матч Федеральной лиги по регби 2017 года (Тренировочный центр спортивной подготовки сборных команд России «Крымский», ул. Перекопская, 9)

18:00 Ялта – Вечерний большой концерт участников фестиваля авторской песни «Осенняя Ялта– 2017» (Ялтинский центр культуры, ул. Руданского, 8)

Крым. Другие новости 06.10.17

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