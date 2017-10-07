Воскресенье, 8 октября 2017, 00:18 мск

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Крым

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08 октября ожидаются следующие события – Крым

08 октября ожидаются следующие события – Крым

08.10.2017, воскресенье

11:00 Бахчисарай – Проведение богослужения у руин караимской кенасы; проповедь о значении праздника Суккот (Чуфут-Кале)

11:00 Евпаторрия – Открытый турнир по джиу-джитсу среди детей и взролых (Дворец спорта, пр-т Победы, 11)

12:00 Ялта – Заключительный концерт фестиваля авторской песни «Осенняя Ялта – 2017» (Ялтинский центр культуры, ул. Руданского, 8)

Крым. Другие новости 06.10.17

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© 2017, РИА «Новый День»

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