15 октября ожидаются следующие события – Крым

15.10.2017, воскресенье

09:00 Старый Крым – Экспресс-выставка «Время больших ожиданий» – Одесса в судьбе Паустовского» (дом-музей Паустовского, ул. К. Либкнехта, 31)

13:00 Симферополь – Подведение итогов акции «Подари музыку детям» и открытие 81 абонементного сезона Академического симфонического оркестра (Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького, ул. Пушкина, 15)

13:00 Симферополь – Торжественное открытие Дней итальянской культуры в Крыму (библиотека им. Франко, ул. Набережная им. 60-летия СССР, 29 а)

Крым. Другие новости 14.10.17

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