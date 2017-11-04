04 ноября ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

04.11.2017, суббота

08:00 Симферополь – Престольный праздник на месте строительства нового храма Казанской иконы Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии (ул. Ковыльная, 70 в)

09:30 Севастополь – Возложение венков и цветов к Мемориальной стене в честь героической обороны Севастополя 1941-1942 гг (Мемориал героической обороны Севастополя 1941-1942 гг, площадь Нахимова)

10:00 Севастополь – Праздничное шествие ко Дню народного единства (ул. Ленина – пр. Нахимова – пл. Лазарева)

10:00 Симферополь – Открытие программы празднования Дня народного единства (площадь им. Ленина)

10:00 Симферополь – Торжественное мероприятие с участием главы Крыма Сергея Аксенова, посвященное Дню народного единства, с вручением паспортов гражданина Российской Федерации 14-летним жителям республики (зал заседаний, пр-т Кирова, 13)

10:00 Феодосия – Мини-выставка «Дикая роза» и показ кинофильмов феодосийских авторов Евгения и Никиты Белякова (литературно-мемориальный музей А. С. Грина, ул. Галерейная, 10)

10:00 Ялта – Лекции «Всю прелесть ты видишь природы. Пейзаж и растительные мотивы в декоре фарфора XVIII – первой половины XX вв.» и «Михаил Семенович Воронцов – герой Отечественной войны 1812 года». (конференц-зал Воронцовского дворца, Алупка, ул. Дворцовое шоссе, 18)

11:00 Евпатория – Праздничные гуляния ко Дню народного единства (ул. Дувановская, пл. Театральная)

11:00 Ялта – Молебен во славу Казанской иконы Божией матери и крестный ход (храм Александра Невского, часовня Великомучеников и Исповедников Российских)

11:00 Ялта – Открытие фестиваля молодого вина и гастрономии #Ноябрьфест (cело Оползневое, ул. Генерала Острякова, 9)

11:00 Севастополь – Праздничные выставки-ярмарки, мастер-классы севастопольских ремесленников и национально-культурных обществ, экспозиция севастопольского регионального отделения «Союз художников России» (пл. Нахимова)

11:00 Евпатория- Мастер-классы для детей; выставки народного фотоклуба «Надежда» и изостудии «Радуга» ко Дню народного единства (ул. Дувановская)

11:30 Севастополь – Экологическая экскурсия по мысу Херсонес в рамках акции «Ночь искусств» (музей-заповедник «Херсонес Таврический», ул. Древняя, 1)

11:45 Севастополь – Церемония открытия I туристского форума «Севастополь. Возвращение…» и Музейно-выставочного комплекса Константиновская казематированная батарея (ул. Громова, 35/1)

13:00 Евпатория – Открытие персональной выставки «Для меня ты – целый мир…» фотопортретов новорожденных детей (галерея актуального искусства «theHARASHO», ул. Бертенева, 1-5)

13:00 Феодосия – Мероприятия ко Дню народного единства (Привокзальнаяплощадь)

13:00 Феодосия – Однодневная выставка живописных работ Максимилиана Волошина «Земля бугристая и жёлтых вод равнины...» (Феодосийский музей древностей, пр-т Айвазовского, 11)

13:00 Ялта – Акция «Линия единства» ко Дню народного единства (район ТЦ «Фонтан», городская набережная)

13:00 Евпатория – Открытое первенство Республики Крым по спортивной гимнастике среди юниоров 14-17 лет и юниорок 13-17 лет (Дворец спорта, пр-т Победы, 11)

13:30 Севастополь – Турнир по шахматам, посвященный Дню народного единства (ул. Косарева, 2 )

14:00 Симферополь – Историко-культурный квест ко Дню народного единства (перекресток ул. Пушкинская и ул. Горького)

17:00 Бахчисарай – Концерт ансамбля «Хайтарма» и археологическая выставка «Столовая посуда Юго-Западного Крыма I-XVIII веков» в рамках акции «Ночь искусств» («Зынджырлы медресе», ул. Басенко, 56)

16:00 Феодосия – Экскурсии для детей и презентация работ учеников Феодосийской художественной школы (галерея им. Айвазовского, ул. Галерейная, 2)

16:00 Керчь – Культурно-просветительское мероприятие «100-летие Великой Октябрьской социалистической революции – главный праздник Советского Союза» (Картинная галерея, ул. Театральная, 36)

18:00 Черноморское – Литературно-музыкальная программа на экологическую тему к акции «Ночь искусств» (музей-заповедник Калос-Лимен, ул. Революции, 8)

18:00 Алушта – Открытие выставки «Из летописи музея: история, события праздники» в рамках акции «Ночь искусств» (музей-усадьба Бекетова, ул. Комсомольская, 4)

18:00 Ялта – Познавательные экскурсии и показ художественного фильма «Стена» к акции «Ночь искусств» (музей-замок «Ласточкино гнездо», поселок Гаспра)

18:00 Ялта – Концерт «Чехов и музыка в кино» с участием солистов Крымской государственной филармонии (дом-музей А. П. Чехова, ул. Кирова, 112)

18:00 Евпатория – Открытие фотовыставки «Где живет гагара» в рамках акции «Ночь искусств» (Евпаторийский краеведческий музей, ул. Дувановская, 11)

18:00 Ялта – Программа «Ливадия. Здесь создавался новый мир» с погружением в атмосферу заседаний «Большой тройки» (пгт Ливадия, ул. Батурина, 44 а)

18:00 Коктебель – Культурно-познавательная программа «Песнь революции» к 100-летию Октябрьской революции в рамках акции «Ночь искусств» (Дом-музей Волошина, ул. Морская, 43)

18:00 Севастополь – Открытие выставки «Искусство объединяет» (музей им. Крошицкого, пр-т Нахимова, 9)

20:00 Севастополь – Эстрадный концерт «Мы едины и тем сильны» (ДК «Севастопольский», ул. Тимирязева, 13)

Крым. Другие новости 03.11.17

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