Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 5 ноября 2017, 07:14 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

Анонсы событий,

,

05 ноября ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

05 ноября ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

05.11.2017, воскресенье

  • 10:00 Симферополь – Турнир по мини-футболу на кубок главы администрации Симферополя среди команд местных национально-культурных автономий (Детский парк, пр-т Кирова, 51/52)
  • 10:00 Севастополь – Продолжение фестиваля молодого вина и гастрономии #Ноябрьфест
  • 12:00 Севастополь – Открытие Дома дружбы казанских татар и башкир (ул. Силаева, 5 а)
  • 14:00 Алушта – Дни мордовской культуры (санаторий Славутич, ул. Красноармейская, 20)

Крым. Другие новости 03.11.17

Эксперты: Крым не готов отказаться от советских названий. / Выполняли профессионалы: бывший разведчик проанализировал диверсии на ЮБК. / В Крыму создадут школу и базу хай-дайвинга. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

Крым, Анонсы, Севастополь, Юг России, Россия,

Новости партнеров

Анонсы событий, все новости

03 ноября ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

02 ноября ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

01 ноября ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

31 октября ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

30 октября ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

Голосование на сайте

Нужно ли Крыму избавиться от советских названий, памятников и символики?

Все новости