05 ноября ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

05.11.2017, воскресенье

10:00 Симферополь – Турнир по мини-футболу на кубок главы администрации Симферополя среди команд местных национально-культурных автономий (Детский парк, пр-т Кирова, 51/52)

10:00 Севастополь – Продолжение фестиваля молодого вина и гастрономии #Ноябрьфест

12:00 Севастополь – Открытие Дома дружбы казанских татар и башкир (ул. Силаева, 5 а)

14:00 Алушта – Дни мордовской культуры (санаторий Славутич, ул. Красноармейская, 20)

Крым. Другие новости 03.11.17

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