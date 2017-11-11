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Суббота, 11 ноября 2017, 08:49 мск

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Крым

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11 ноября ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

11 ноября ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

11.11.2017, суббота

  • 08:00 Севастополь – Открытый чемпионат города Севастополя по спортивному туризму (Инкерман, ГРЭС)
  • 12:00 Севастополь – Выступление оркестра УМВД России по городу Севастополю, выставка техники (пл. Нахимова)
  • 12:00 Симферополь – Открытие арт-проекта «Песочная география» (Симферопольский художественный музей, ул. Долгоруковская, 35)
  • 13:00 Севастополь – Открытое первенство Центра боевых искусств Александра Пироженко по тхэквондо (Университетская, 28)
  • 14:00 Феодосия – Дни немецкой культуры (городской Дом культуры, ул. Айвазовского, 7)
  • 14:00 Севастополь – Концерт «100-летию Октябрьской революции» (культурный комплекс «Корабел», ул. Рабочая, 2)
  • 16:00 Алушта – Премьера спектакля «Лиса и виноград» любительского театра-студии «Клио» (Дом творчества «Подмосковье, ул. Хромых, 18)

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