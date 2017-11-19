20 ноября ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

20.11.2017, понедельник

09:00 Севастополь – Аппаратное совещание губернатора Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)

12:00 Севастополь – Торжественное открытие доски почета Гагаринского муниципального округа (пр-т Октябрьской революции, 8)

12:00 Симферополь – Открытие выставки «Известный неизвестный народ» (Крымский этнографический музей, ул. Пушкина, 18)

12:00 Симферополь – Пресс-конференция о последних археологических открытиях с участием зампредседателя Госкомитета по охране культурного наследия Вячеслава Зарубина, директора Института археологии Крыма РАН Вадима Майко, директора Центрального музея Тавриды Андрея Мальгина, директора музея-заповедника «Неаполь Скифский» Юрия Зайцева (Республиканский пресс-центр, ул. Козлова, 45 а)

12:00 Симферополь – День правовой помощи детям (Крымская республиканская универсальная научная библиотека им. Франко, ул. Набережная им. 60-летия СССР, 29 а)

14:00 Симферополь – Заседание комитета Государственного совета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму (каб. 429, ул. Карла Маркса, 18)

14:00 Севастополь – Заседание Конкурсной комиссии по подведению итогового конкурса «Самый дружный двор»– 2018 года (большой зал, ул. Ленина, 2)

14:30 Симферополь – Заседание комитета Государственного совета Крыма по имущественным и земельным отношениям (каб. 322, ул. Карла Маркса, 18)

16:00 Симферополь – Заседание комитета Государственного совета Крыма по законодательству (каб. 322, ул. Карла Маркса, 18)

16:00 Севастополь – Заседание межведомственной рабочей группы по проведению в 2017 году Года экологии (большой зал, ул. Ленина, 2)

Крым. Другие новости 19.11.17

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