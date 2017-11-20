21 ноября ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

21.11.2017, вторник

10:00 Симферополь – Пресс-конференция в формате телемоста «Москва – Симферополь» по общественной оценке состояния жилищно-коммунального хозяйства и модернизации коммунальной инфраструктуры. В Симферополе участвуют член комитета Госсовета Крыма по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Ольга Виноградова и начальник юридического отдела АНО «ЖКХ Контроль РК», зампредседателя комиссии по ЖКХ Общественной палаты Крыма Вячеслав Мартынов (Республиканский пресс-центр, ул. Козлова, 45 а)

10:00 Севастополь – Пленарное заседание VII сессии Законодательного собрания Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 3)

12:00 Симферополь – Церемония награждения знаком отличия «Знак качества ЖКХ» и фасадной табличкой «Дом образцового содержания» с участием председателя набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергея Степашина и генерального директора фонда Константина Цицина, а также главы Крыма Сергея Аксенова (ул. Киевская, 179 а)

13:00 Симферополь – Подписание соглашения о сотрудничестве между Советом министров Крыма и Российским книжным союзом и совещание по вопросам реализации мероприятий по ликвидации аварийного жилищного фонда. В мероприятиях участвует глава Крыма Сергей Аксёнов (зал №2, пр-т Кирова, 13)

13:45 Симферополь – Пресс-конференция к премьере музыкально-литературного спектакля «Дороги Высоцкого», посвященного 80-летию Владимира Высоцкого. Участвуют министр культуры Крыма Арина Новосельская, народный артист РФ Александр Домогаров, кинорежиссер, сценарист Никита Высоцкий (ул. Севастопольская, 8)

18:30 Симферополь – Назначены публичные слушания по обсуждению проекта муниципального правового акта «О внесении изменений в Устав муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» (малый зал, ул. Толстого, 15)

Крым. Другие новости 20.11.17

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