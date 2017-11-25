25 ноября ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

25.11.2017, суббота

09:00 Евпатория – Проведение субботника по уборке территории сквера памяти Героев Чернобыля (сквер памяти Героев Чернобыля)

09:30 Саки – Открытие фестиваля «Зимнее море-2017» и тожественное шествие участников (площадь Революции – санаторий «Сакрополь», ул. Курортная, 14)

10:00 Симферополь – Встреча главы администрации города Симферополя Игоря Лукашева с председателями садоводческих кооперативов Каменского массива (большой зал, ул. Горького, 15)

11:00 Саки – Гала-концерт участников фестиваля-конкурса «Жемчужины народного творчества» (Межпоселенческий центр культуры, искусств и народного творчества Сакского района, ул. Революции, 2)

11:00 Алушта – Открытие IV фестиваля российской прессы (пл. Советская)

13:00 Севастополь – Праздничный концерт «Святая сила материнства» ко Дню матери в России (культурно-информационный центр, ул. П. Корчагина, 1)

14:00 Симферополь – Республиканский турнир «День барьериста» памяти Шаповалова (легкоатлетический манеж, ул. Студенческая, 10/12)

17:00 Севастополь – Праздничный концерт «Мама-это значит жизнь», посвященный Дню матери России (Балаклавский Дворец культуры, ул. Калича, 21) 18:00 Ялта – Торжественное открытие XVI Кубка «ТЭС» по каратэ (гостиничный комплекс «Ялта – Интурист», Дражинского, 50)

18:45 Симферополь – Торжественное открытие турнирного сезона Ночной хоккейной лиги (Ледовый дворец, ул. Набережная, 75 в)

Крым. Другие новости 24.11.17

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