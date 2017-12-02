02 декабря ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

02.12.2017, суббота

10:00 Евпатория – Общественное обсуждение по вопросу добычи песка в озере Донузлав в районе поселков Мирный и Новоозерное ООО «Яхтстройсервис»(поселок Мирный, Дом культуры)

10:00 Симферополь – Публичные слушания по обсуждению проекта правил землепользования и застройки муниципального образования городской округ Симферополь (большой зал, ул. Толстого, 15)

11:00 Симферополь- Мероприятие, посвящённое 51-му пехотномуЛитовскому полку, «От финских скал, до берегов Салгира» (Центральный музей Тавриды, ул. Гоголя, 14)

12:00 Феодосия – Ток-шоу «Самая умная крымская семья» (пгт Приморский, школа № 11 им. Преснякова, ул.Гагарина,11)

12:00 Алушта – Торжественное открытие фестиваля «Краски осени – 2017» (Дом творчества «Подмосковье», ул. Хромых, 18)

14:00 Севастополь – Концерт народного хорового коллектива «Коробейники» (ДК «Корабел», ул. Рабочая, 2)

14:30 Севастополь – Соревнования по регби среди молодежных команд (ул. Стрелецкий спуск, 1)

15:00 Ялта – Презентация зимнего номера краеведческого альманаха «Старая Ялта» (центральная библиотека им. Чехова, ул. Морская, 8)

Крым. Другие новости 01.12.17

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