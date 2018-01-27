28 января ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

28.01.2018, воскресенье

08:00 Евпатория – Открытый чемпионат города Евпатории по спортивному туризму в залах (учебно-воспитательный комплекс «Интеграл», ул. Некрасова, 98)

10:00 Симферополь – Чемпионат Республики Крым по легкой атлетике в помещении, чемпионат и первенство Республики Крым по многоборьям(легкоатлетический манеж факультета физической культуры и спорта Таврической академии КФУ, ул. Студенческая, 10/12)

12:30 Евпатория – Чемпионат Республики Крым по пауэрлифтингу среди лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата (Центр спорта «Эволюция», пгт Заозерное, ул. Аллея Дружбы, 1)

15:00 Феодосия – Открытие персональной выставки «Владимир Астафьев. Живопись. Графика» (галерея им. Айвазовского, ул. Галерейная, 2)

17:00 Феодосия – Благотворительный концерт «Любимые мелодии души» (галерея им. Айвазовского, ул. Галерейная, 2)

Крым. Другие новости 27.01.18

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