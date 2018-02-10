10 февраля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

10.02.2018, суббота

10.00 Симферополь – митинг «За социальную справедливость» (площадь Ленина).

10.00 Севастополь – турнир «Олимпийский огонь 2018». Виды соревнований лыжные гонки, бобслей, кёрлинг, командный дух. Соревнования двух видов индивидуальные и командные (ледовый каток «Муссон», Вакуленчука, 29)

10.00 – 18.00 Ялта – Первенство Республики Крым по акватлону (военный санаторий «Ялта» Министерства обороны Российской Федерации, ул. Севастопольская, 12/43)

11.00 Симферопольский район – историческая реконструкция Бешуйского боя 8 февраля 1944-го года, посвященная 74-летней годовщине победы партизан в этом сражении (село Партизанское)

11.00 Евпатория – Открытые чемпионат и первенство Республики Крым по плаванию (поселок Заозерное, СК «Эволюция», ул. Аллея Дружбы,1)

12.00 Севастополь – открытие выставки севастопольского художника Сергея Суксина «Экология Души» (галерея в парке «Каменный цветок» перед ТРЦ «Муссон»)

14:00 Севастополь – День памяти А.С. Пушкина и акция гашение свечи (Центральная городская библиотека им. Л.Н. Толстого, ул. Ленина, 51)

Крым. Другие новости 09.02.18

Крымская санавиация опять перестала летать. / Фирма из Санкт-Петербурга заплатит солидную сумму за неумное желание попасть в Судакскую крепость. / Общественники занесли Севастополь в список территорий с наихудшей экологией. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»