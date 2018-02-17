17 февраля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

17.02.2018, суббота

10.00 Евпатория – соревнования по многоборью ВФСК ГТО среди юношей допризывного возраста (Дворец спорта, проспект Победы,11)

11.00 Симферопольский район – традиционное празднование болгарского Дня виноградарей и виноделов (народный праздник Трифон Зарезан). Традиционно мероприятие начнется с молебна. Затем, согласно народным обычаям, участники проведут обряд ритуальной обрезки виноградников, а также выбор царя виноградарей и виноделов. Кроме того, в рамках праздника состоится конкурс вин. Праздник не обойдется без песен, танцев и знаменитого болгарского хоро (народный танец-хоровод) (село Кольчугино)

11.00 Симферополь – народное гулянье «Семь чудес Масленицы» (КК «Корабел», ул. Рабочая, 2)

12.30 Симферополь – республиканский турнир, открытый чемпионат и первенство Симферополя по лёгкой атлетике «Звёзды крымского спринта». За звание лучшего спринтера на дистанции 60 метров будут состязаться юноши и девушки 2001-2008 годов рождения, 2000 года рождения и старше. Также медали разыграют самые юные участники – мальчики и девочки 2009 года рождения и моложе. Кроме того, в программе мероприятия запланирован командный и вид – эстафета 10х100 м, в которой выступят пять юношей и пять девушек разных возрастов от каждого коллектива (манеж имени Тита Корнева факультета физической культуры и спорта Таврической академии Крымского федерального университета, ул. Студенческая, 10/12)

14.00 Феодосия – встреча, посвящённая феодосийскому художнику-пейзажисту Константину Богаевскому (1872 –1943). На мероприятии будут представлены работы художника из фондов музея, показаны отрывки из фильмов о творчестве живописца, а также будет рассказано о малоизвестных фактах его биографии (Феодосийский музей древностей, проспект Айвазовского,11)

14.00 Феодосия – вечер памяти «Возвращаю Вас к жизни», посвященный Народному врачу СССР, Почетному гражданину г. Феодосия А.Р. Довженко. В программе выступление Э.М. Абрамова – известного крымского поэта и прозаика, автора книги «Воспоминания об Александре Романовиче Довженко» (Центральная городская библиотека им. А. Грина, ул. Кирова,2)

15.00 Севастополь – открытие творческого объединения «Детский медиацентр Станции юных техников» (ГБОУ ДО «СЮТ», ул. Горпищенко, 39)

15.00 Керчь – первый Городской семейный конкурс «Масленичный разгуляй» (площадь Ленина)

Крым. Другие новости 16.02.18

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