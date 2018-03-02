03 марта ожидаются следующие события – Крым

03.03.2018, суббота

09.00 Евпатория – Первенство Республики Крым по грэпплингу ( Дворец спорта, проспект Победы, 11)

10.00 Ялта – Спортивно-массовое мероприятие, приуроченное ко дню рождения маршала авиации, трижды героя Советского Союза – Покрышкина А.И. (Стадион «Спортивно-оздоровительного комплекса «Авангард», Бирюкова, 2 а)

10.00 Евпатория – Открытое первенство Республики Крым по плаванию среди юношей и девушек ( п. Заозерное, улица Аллея Дружбы, 1)

10.00 Керчь – тематическое мероприятие профипарка Керченского морского технического колледжа для школьников, начиная с шестого класса. Все желающие бесплатно смогут научиться вязать морские узлы, правильно надевать спасательный жилет, поработать на токарном станке и даже очутиться в виртуальном машинном отделении (Свердлова, 55)

11.00 Ялта – Этап Зимнего Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» команды г. Ялта среди команд трудящихся VI- XI возрастных ступеней (Стадион «Спортивно-оздоровительного комплекса «Авангард», Бирюкова, 2 а)

14.00 Феодосия – концерт «В городском саду играет духовой оркестр» и танцы для всех желающих горожан и гостей Феодосии. Исполнитель: – оркестр в/ч 6915 войск национальной гвардии России (дирижер Даниил Рафаилов). В программе советские песни, музыка военных лет. (площадь перед кинотеатром «Крым»)

15.00 Евпатория – 1 тур Республиканского конкурса «Юный композитор» (Евпаторийская детская школа искусств, ул. Демышева, 129)

15.00 Феодосия – торжественное открытие выставки «Девичник». В этом году 15 авторов из Лондона, Москвы, Симферополя и Феодосии соберутся в одном зале, чтобы представить живописные полотна, графику и предметы декоративно-прикладного искусства . Это Елена Юшина, Валентина Парасочка, Елена Неминущая, Ирина Николина, Наталия Туркия, Ирина Илышева, Мария Гейн, Алена Сухоборова-Казарина, Галина Плехова, Юлия Соловьева, Елена Фокина, Елена Елисеева, Наталья Арендт, Наталина Мухина, Алина Теренова. Все художницы – участники городских, республиканских и международных выставок ( Дом-музей Александра Грина, Галерейная,10)

15.00 Керчь – первый отборочный этап городского кубка по воркаут (уличная гимнастика) 2018. Кубок пройдёт в двух дисциплинах: двоеборье до 12 лет и двоеборье 12-16 лет (Комсомольский парк)

16.00 Евпатория – отмечание традиционного болгарского праздника прихода весны «Баба Марта» (Евпаторийская детская школа искусств, ул. Демышева, 129)

Крым. Другие новости 02.03.18

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