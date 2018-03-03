04 марта ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

04.03.2018, воскресенье

09.00 Евпатория – Первенство г. Евпатории по всестилевому каратэ (ул.60 лет ВЛКСМ, 30, МБОУ «СШ № 16»)

10.00 Севастополь – городские соревнования по технике пешеходного туризма «Связки» (Ушакова балка)

11.00 Севастополь – лекторий выходного дня «Коллекция Севастопольского художественного музея» – «Пейзаж русских и западноевропейских мастеров» (музей им.М.П.Крошицкого, пр. Нахимова, 9)

11.00 Евпатория – Открытое первенство г. Евпатории по спортивной гимнастике (Дворец спорта, проспект Победы, 11)

12.00 Ялта – Бал «Для милых дам» клуба исторического танца «Феерия» (пгт Никита, 12)

13.00 Севастополь – детский фестиваль по кикбоксингу «Спорт – детям» (Центр Восточной культуры и спорта «Победа» , ул. Кесаева, 11б)

17.45 Севастополь – первенство по футболу «Кубок Губернатора города Севастополя» среди сборных команд общеобразовательных организаций города Севастополя Матч 15-го тура между ФК «Севастополь» и ФК «Рубин Ялта» (ул. Брестская, 21)

Крым. Другие новости 02.03.18

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