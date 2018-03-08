08 марта ожидаются следующие события – Крым

08.03.2018, четверг

10.00 Симферополь – танцевальный марафон «Моя мама лучшая на свете» (пр-т Кирова, 51)

11.00 Евпатория – велопарад женских велосипедов в рамках мероприятий к Международному женскому дню (городская набережная)

13.00 Феодосия – Выступление духового оркестра национальной гвардии (Привокзальная площадь)

13.30 Феодосия – праздничный рыцарский турнир на главной площади Феодосии от участники феодосийского клуба исторической реконструкции (Привокзальная площадь)

16.00 Феодосия – выставка крымских художников, посвящённая Международному женскому дню «Весенний букет». Среди авторов: Эльвира Лец, Александр Меерсон, Сергей Захаров, Николай Глущенко и другие. После официальной презентации пройдёт праздничный концерт-поздравление «Я Вас люблю, я думаю о Вас…» в исполнении заслуженного артиста Республики Крым, заслуженного работника культуры Украины Ефима Заславского и солистов феодосийского хора «Кантабиле» (ул. Галеерйная,2, картинная галерея Айвазовского)

17.00 Ялта – торжественное открытие выставки живописи молодых крымских художниц: Ольги Григорьевой-Климовой, Марии Чепелевой и Алины Шаровской-Константиновой (ул. Краснова,2)

Крым. Другие новости 07.03.18

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