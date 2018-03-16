17 марта ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

17.03.2018, пятница

10.00 Симферополь – первенство Республики Крым по баскетболу, посвященное воссоединению Крыма с Российской Федерацией среди команд девушек 2002-2003 г.р. (МБУ «СШ No 2 г. Симферополь», спортивный зал, пр. Кирова, 51)

10.00 Ялта – Чемпионат Республики Крым по скалолазанию (зал скалолазания «Гармония» МКУ «Спортивная школа», ул. Цветочная, 6)

11.00 Евпатория – массовый легкоатлетический пробег «Крымская весна», посвященный четвертой годовщине воссоединения Крыма с Россией на 1500 метров. Регистрация участников начнется в 10 часов (ул. Дувановская)

12.00 Севастополь – спартакиада трудящихся города Севастополя 2018 (ул. Героев Севастополя, 7)

13.00 Ялта – 13.00 встреча в Клубе вольных путешествий им. Н.А. Боровко «Гималаи вне треков. Красоты национального парка Эверест» с путешественником Дмитрием Ковалем, который расскажет о Гималаях в районе Эвереста, о людях, селениях, лесах, растениях, животных, о наиболее красивых вершинах. Рассказ будет проиллюстрирован лучшими фотографиями2008-2017годов, большинство из которых были сделаны в диких частях Гималаев куда нет треков (Центральная городская библиотека им. А.П. Чехова, ул. Морская,8)

14.00 Севастополь – спортивно-массовое мероприятие, посвящённое Дню возвращения города Севастополя в состав России (ул. ул. Симферопольская, 22)

15.00 Керчь – второй отборочный этап кубка Керчи по воркаут (уличная гимнастика) 2018. Кубок пройдёт в 3 дисциплинах: троеборье до 18 лет, двоеборье до 12 лет, двоеборье до 16 лет (ул. Шоссе Героев Сталинграда,12)

16.00 Ялта – праздничный концерт «Крым-Россия-навсегда!» (пгт Форос, городской сквер)

18.30 Ялта – Соревнования по баскетболу среди детей (МБОУ «СШ No 11», пгт Массандра, ул. ЮБШ, 2а)

19.40 Севастополь – патриотический фестиваль «Мы вместе!». Мероприятие организовано совместно Государственным музеем героической обороны и освобождения Севастополя и Государственным историко-мемориальным музеем-заповедником «Сталинградская битва» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Российского военно-исторического общества (Мемориальный комплекс памятников обороны города в 1854 – 1855 годах, 1941 – 1944 годах «Малахов курган», центральный вход от ворот-пропилей, вход со стороны ул. Истомина и вход со стороны ул. Горпищенко)

Крым. Другие новости 16.03.18

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