26 мая ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

26.05.2018, суббота

08.00 Севастополь – Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «РОССИЙСКИЙ АЗИМУТ» (Сапун-гора)

10.00 Севастополь – Конкурс бизнес-проектов молодых предпринимателей города (филиал МГУ им. М.В.Ломоносова, ул. Героев Севастополя, 7)

10.00 Красногвардейский район – Летние сельские спортивные игры-2018 (с. Петровка, площадки спорткомплекса и стадион «Юность»)

10.00 Саки – Фестиваль пляжных активностей «Желтый батискаф-2018» (Санаторий «Полтава-Крым», ул. Морская, 8)

11.00 Евпатория – Открытый Республиканский турнир «Кубок Западного Крыма – 2018» по дзюдо (пр. Победы, 11, Дворец спорта)

11.00 Ялта – Открытый Республиканский вокально – хоровой конкурс «Музыкальный берег – 2018» (пгт. Гурзуф, ул. Артековская, 12)

Крым. Другие новости 25.05.18

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