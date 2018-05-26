27 мая ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

27.05.2018, воскресенье

09.00 Севастополь – Открытый турнир по мини-футболу «КУБОК ПОБЕДЫ», посвященный памяти военнослужащих, погибших в локальных войнах и военных конфликтах (на спортивных площадках СОК, ул. Брестская 21)

09.30 Севастополь – Фестиваль семейной акробатики «На призы Л.И. Храмова» (ГБУ «СШ № 5», ул. Симферопольская, 22)

10.00 Севастополь – IV традиционный фестиваль и велопробег «ВелоПобеда-2018» (пл. Нахимова)

10.00 Керчь – Мероприятия, посвященные Дню партизан и годовщине начала обороны каменоломен (пос. Аджимушкай, мемориальный комплекс защитникам Аджимушкайских каменоломен)

11.00 Симферополь – «Беговелогонка» (пр. Кирова, Детский парк)

11.00 Симферополь – торжественное открытие «Союзом пограничников Крыма» памятника «Пограничникам всех поколений» (аллея Славы, парк им. Ю.А. Гагарина)

12.00 Симферополь – общественно-культурная акция «Всероссийский боевой расчет»; финал Конкурса «Пограничная песня» ( парк им. Ю.А. Гагарина)

12.00 Керчь – Велодень ( пл. Ленина)

17.00 Евпатория – Велопарад по улицам города в Единый день велопорадов в России (пр. Победы, 11, Дворец спорта)

18.00 Ялта – Концерт-бал духового оркестра «Ялта» Ялтинского театра духовой музыки (пл. Ленина)

Крым. Другие новости 26.05.18

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