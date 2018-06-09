10 июня ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

10.06.2018, воскресенье
▫ 10.00 Евпатория – Первенство России по бильярдному спорту «Динамичная пирамида» среди юношей и девушек от 13 до 16 лет (проспект Ленина, 17а)
▫ 10.00 Ялта – XVII научно-практическая межрегиональная конференция «Глауровские чтения. Актуальные вопросы диагностики и терапии заболеваний нервной системы» ( пгт. Курпаты, Алупкинское шоссе, 12а)
▫11. 00 Севастополь – Культурно-патриотический фестиваль «Исторический бульвар» (Исторический бульвар)
▫12.00 Ялта – Открытое первенство по настольному теннису Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр по физической культуре и спорту города Ялта» (ул. Калинникова,12)
▫ 13.00 Севастополь – Концерт оркестра УМВД России по г. Севастополю в рамках II Всероссийского фестиваля военных оркестров войск Национальной гвардии РФ «На страже мира-2018» (Эстрада Приморского бульвара)
▫17.00 Керчь – фестиваль красок (набережная)
Крым. Другие новости 09.06.18
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