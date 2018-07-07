07 июля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

07.07.2018, суббота

11.00 Феодосия – Фестиваль красок (городская набережная)

11.00 Керчь – гастрономический фестиваль (городская набережная)

12.00 Ялта – Чемпионат Республики Крым по городошному спорту (пгт. Ливадия пер. Батурина 12а)

14.00 Севастополь – Всероссийский фестиваль красок (ул. Тарутинская, 38)

15.00 Феодосия – Открытие выставки московского художника Олега Жорника. «Крымское откровение – 2018» (ул. Галерейная, 10, музей А. Грина)

16.00 Алушта – Фестиваль лаванды (городская набережная)

17.00 Керчь – Фестиваль эстрадной песни «Струны Боспора» (городская набережная)

19.00 Керчь – гала-концерт международного танцевального фестиваля «Арт-поток» (городская набережная)

Крым. Другие новости 07.07.18

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