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NewDayNews.ru

Суббота, 7 июля 2018, 10:20 мск

Новости Крым

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07 июля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

07.07.2018, суббота

  • 11.00 Феодосия – Фестиваль красок (городская набережная)
  • 11.00 Керчь – гастрономический фестиваль (городская набережная)
  • 12.00 Ялта – Чемпионат Республики Крым по городошному спорту (пгт. Ливадия пер. Батурина 12а)
  • 14.00 Севастополь – Всероссийский фестиваль красок (ул. Тарутинская, 38)
  • 15.00 Феодосия – Открытие выставки московского художника Олега Жорника. «Крымское откровение – 2018» (ул. Галерейная, 10, музей А. Грина)
  • 16.00 Алушта – Фестиваль лаванды (городская набережная)
  • 17.00 Керчь – Фестиваль эстрадной песни «Струны Боспора» (городская набережная)
  • 19.00 Керчь – гала-концерт международного танцевального фестиваля «Арт-поток» (городская набережная)

Крым. Другие новости 07.07.18

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