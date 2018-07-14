14 июля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

14.07.2018, суббота

08.50 Севастополь – Субботник на Большой Севастопольской тропе (Большая Севастопольская тропа)

11.00 Севастополь – Праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья в честь Дня Нептуна (п. Андреевка, Дом культуры, ул. Центральная, 24)

11.00 Симферополь – Круглый стол для мастеров-ремесленников в центральном выставочном зале Дома художников (ул. К. Маркса, 13/16)

17.00 Керчь – День металлурга (набережная)

19.00 Севастополь – Торжественное мероприятие по случаю празднования Дня металлурга и 82-летия образования предприятия ПАО «Балаклавское рудоуправление» (летняя площадка Дома культуры ПАО «Балаклавское РУ»)

20.00 Ялта – Чемпионат мира по брейкингу «Crimea Break Dance World Cup» ( городская набережная)

Крым. Другие новости 13.07.18

Источник: Путин выпустит Сенцова до встречи с Трампом под финал мундиаля. / Феодосия не скоро дождется обещанного мороженого: «замерз» еще один объект ФЦП. / «Умрут сто тысяч»: на Украине обрадовались пенсионной реформе в России. Читать дальше

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