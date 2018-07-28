российское информационное агентство 18+

Post Mundial

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 28 июля 2018, 12:19 мск

Новости Крым

Анонсы событий,

Новости дня, Новости кратко, Анонсы

28 июля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

28.04.2018, суббота

  • 06.00 Севастополь – Празднование Дня Крещения Руси и Дня памяти святого равноапостольного Великого князя Владимира: торжественные мероприятия и крестный ход (Свято-Владимирский собор на территории Херсонеса)
  • 08.00 – 22.00 Феодосия – День города
  • 11.00 Евпатория – Открытый Республиканский турнир по плаванию «Кубок Черного моря» – 2-й этап среди юношей 2001 – 2009 г.р. и девушек 2002 – 2009 г.р. (пгт. Заозерное, ул. Аллея дружбы, 1, ЦС «Эволюция»)
  • 11.30 Севастополь – Пресс-конференция делегации из Чешской Республики (ул. Ленина, 3, каб. 13)
  • 14.00 Феодосия – Открытие выставки феодосийского художника Сергея Матюшкина «Феодосия. Улицы и дворы детства» (пр-т Айвазовского, 11, Музей древностей)
  • 16.00 Симферопольский район – Молодежный фестиваль «Русь тысячелетняя» (с. Перевальное, ул. Стадионная, 15)
  • 18.00 Севастополь – выставка творческого объединения МОСТ «Красивый красный» (Репина, 21, Ангар)
  • 18.30 Севастополь – Открытие выставки «Энергия моря» (КИЦ, ул. Корчагина, 1)
  • 22.00 Керчь – Праздничный фейерверк в честь Дня ВМФ

Крым. Другие новости 27.07.18

Полиции в Киеве удалось отсечь националистов от 250 тысячного Крестного хода. / Лимоны кистями и сосиски с мясом: крымских школьников кормят особенными продуктами. / Украинские СМИ выписали главе ДНР костыли, а блогеры – увольнительную. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

В рубриках

Крым, Анонсы, Севастополь, Юг России, Россия,

Новости партнеров