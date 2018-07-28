28 июля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

28.04.2018, суббота

06.00 Севастополь – Празднование Дня Крещения Руси и Дня памяти святого равноапостольного Великого князя Владимира: торжественные мероприятия и крестный ход (Свято-Владимирский собор на территории Херсонеса)

08.00 – 22.00 Феодосия – День города

11.00 Евпатория – Открытый Республиканский турнир по плаванию «Кубок Черного моря» – 2-й этап среди юношей 2001 – 2009 г.р. и девушек 2002 – 2009 г.р. (пгт. Заозерное, ул. Аллея дружбы, 1, ЦС «Эволюция»)

11.30 Севастополь – Пресс-конференция делегации из Чешской Республики (ул. Ленина, 3, каб. 13)

14.00 Феодосия – Открытие выставки феодосийского художника Сергея Матюшкина «Феодосия. Улицы и дворы детства» (пр-т Айвазовского, 11, Музей древностей)

16.00 Симферопольский район – Молодежный фестиваль «Русь тысячелетняя» (с. Перевальное, ул. Стадионная, 15)

18.00 Севастополь – выставка творческого объединения МОСТ «Красивый красный» (Репина, 21, Ангар)

18.30 Севастополь – Открытие выставки «Энергия моря» (КИЦ, ул. Корчагина, 1)

22.00 Керчь – Праздничный фейерверк в честь Дня ВМФ

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