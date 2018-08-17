18 августа ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

18.08.2018, суббота

09.00 Севастополь – Акция по расчистке русла реки Черная в рамках всероссийского проекта «Вода России» (трансфер от пл. Ушакова)

09.00 Севастополь – Выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (гора Гасфорта)

13.00 Симеиз – Кубок мира по клифф-дайвингу (скала «Дива»)

15.00 Севастополь – Всероссийская акция «Город семей» (пр. Нахимова, 4)

16.00 Севастополь – БОЛЬШОЙ ТАНГО ФЛЭШ-МОБ (набережная, Памятник затопленным кораблям)

18.00 Черноморский район – Пятый Международный фольклорный инклюзивный фестиваль-конкурс «АЛТЫН МАЙДАН-Крым» (с. Межводное)

18.00 Алупка – Маршевое шествие Симфонического духового оркестра Уэльса (Великобритания) в рамках международного фестиваля «Земля Добра и Мира» (Дворцовое шоссе, 18, Воронцовский дворец, Северный парадный двор)

19.00 Ялта – Церемония открытия регаты в рамках фестиваля парусного спорта «Кубок Черного моря»

21.00 Судак – Всемирный Фестиваль уличного кино (пос. Морское, площадь перед Домом культуры)

Крым. Другие новости 17.08.18

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