Вуди Аллен снимет последний фильм и уйдет из кино

Американский режиссер Вуди Аллен заявил о завершении карьеры. Он предположил, что следующая его картина станет последней.

«Вероятно, я сниму еще один фильм, но ощущения от этого будут уже не такие острые, потому что у кино больше нет полноценного эффекта. Когда я начинал, фильм, который вы снимали, шел в кинотеатрах по всей стране и люди приходили его посмотреть. Теперь картину показывают в кинозалах пару или четыре-шесть недель, а затем передают стриминговым сервисам», – цитирует Аллена The Hollywood Reporter.

Режиссер отметил, что ему нравилось, когда его фильмы смотрели одновременно множество людей. Но сейчас кино смотрят дома на собственных больших экранах, с хорошим звуком и четким изображением.

По словам Аллена, теперь работа не приносит ему такого удовольствия. Режиссер не раскрыл деталей своего последнего проекта, он лишь сообщил, что съемки фильма начнутся в конце лета и начале осени в Париже.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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