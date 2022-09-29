Никита Михалков попросил отсрочку от мобилизации для деятелей кино

Глава Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков в четверг, 29 сентября, направил обращение Михаилу Мишустину с просьбой дать отсрочку от частичной мобилизации для специалистов киноотрасли, – сообщает ТАСС.

В обращении Михалкова, распространенном его пресс-службой, говорится, что он не просит «ни для кого освобождения от армии».

«Я говорю только о том, чтобы съемочные процессы, запущенные и в основном на государственные деньги, в случае, если они действительно имеют художественную и нравственную ценность, были закончены и пришли к зрителям. Я прошу дать отсрочку на период съемок подобных проектов и тем, без кого они не могут быть закончены.Все остальные домыслы, которые неминуемо возникнут у моих «друзей», пусть останутся на их совести», – говорится в обращении Никиты Михалкова к премьер-министру РФ.

Москва, Иван Бабурин

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