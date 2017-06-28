Госдума рассмотрит вопрос об отмене роуминга внутри страны

Группа депутатов во главе с руководителем справедливороссов Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект об отмене национального роуминга, сообщает пресс-служба фракции. По словам Миронова, внутренний роуминг вводился в стране под предлогом компенсационных мер сотовым компаниям, которые изначально вынуждены были осуществлять соединения через единого общероссийского оператора связи и несли из-за этого дополнительные издержки.

«Но сегодня подобный механизм применяется крайне редко, так что плата за внутренний роуминг стала просто анахронизмом, не говоря уже об ее избыточности», – заявил глава фракции. По его мнению, отмена роуминга повысит доступность мобильной связи и сделает тарифы операторов более прозрачными.

Напомним, ранее изъять из законодательства понятие внутрироссийского роуминга намеревалась Федеральная антимонопольная служба (ФАС). «Мы считаем, что быть его не должно», – говорил глава ведомства Игорь Артемьев.

На сегодняшний день в России действует несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму. Внутрисетевой роуминг работает в определенной сети на территории всей страны и отличается от региона к региону. Национальный роуминг действует, когда сети оператора нет в каком-либо регионе.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 28.06.17

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