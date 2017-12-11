Врачей вынуждают перерабатывать: половина медиков работает по ставке ниже 25 тысяч рублей

Цифры дохода российских медиков по данным официальной статистики сильно расходятся с результатами опроса. Около 60% врачей признались, что одна ставка составляет менее 25 тысяч рублей. Тогда как, по информации Росстата, средняя зарплата российских врачей – 53 тысячи рублей. Низкий заработок вынуждает медицинских работников брать дополнительную ставку, врачи работают максимум часов в неделю, позволенных Трудовым кодексом.

Согласно данным опроса, проведенным Общероссийским народным фронтом (ОНФ) и фондом мониторинга медицинских услуг «Здоровье», только 8,4% медиков получают больше 50 тысяч рублей в месяц, 12,9% медиков зарабатывают от 35 тысяч до 50 тысяч, 8,5% – 30-35 тысяч рублей, 10,8% – 25-30 тысяч рублей. Доход ниже 25 тысяч рублей имеют 59,4% врачей, пишет РБК.

Разница между официальной статистикой и данными опроса огромная, возможно, это связано с высоким коэффициентом совместительства. Из за низких ставок медики вынуждены брать дополнительную нагрузку. 42% врачей работают на одну ставку, 20% – на полторы и 11% – две. По словам экспертов, такая ситуация привычна для медицинских работников. Врача загнали в ситуацию, когда он вынужден перерабатывать.

Тем временем, в Росстате заявили, что считают зарплаты врачей с учетом подоходного налога в размере 13%. Кроме того, по мнению ведомства, люди склонны занижать свои доходы при опросах.

В свою очередь в Минздраве обещали изучить результаты исследования. К тому же регионы ведут работу по увеличению доли выплат по окладам (ставкам) в структуре заработной платы до 55-60%, а коэффициент совместительства за последние два года у врачей снизился с 1,46 до 1,4 соответственно.

Напомним, согласно плану правительства на текущий год заработная плата медиков должна была вырасти 1 октября – до 180% от средней по региону (по данным Росстата, на сентябрь этот показатель составил 157%). С 2018 года, согласно майским указам президента, подписанным в 2012 году, врачи должны получать 200% от средней зарплаты по региону.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 10.12.17

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