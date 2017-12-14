Заморозка налогов, прощение должников и поблажки регионам: Путин дал обещания электорату

Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что налоги не будут повышаться до конца 2018 года, отметив, что курс на отказ от роста обязательных платежей в целом «выдерживается».

При этом он признал, что неналоговая нагрузка на бизнес растет, особенно в регионах. По словам президента, он поручил проанализировать ситуацию в тех субъектах Федерации, где этот рост зафиксирован масштабнее всего.

Отвечая на вопрос о налоговых новшествах для регионов, Путин предпочел не указывать предлагаемые решения по этому вопросу. По его словам, предложения есть, и они находятся в стадии обсуждения. Президент сообщил лишь о программе реструктуризации задолженности регионов по бюджетным кредитам, которая стартует с 1 января 2018 года. По его словам, долги «почти всех» регионов будут реструктурированы на 7 лет под 5%. Тем регионам, у которых налоговая база вырастет не ниже инфляции, рассрочку продлят на 12 лет. В итоге, власти рассчитывают, что регионы дополнительно получат «выигрыш в размере 430 млрд рублей», передает РБК. Согласно условиям программы, в первые два года субъектам РФ необходимо будет ежегодно платить только 5% своей задолженности. Просрочившие выплаты регионы будут наказаны – им придется единовременно выплатить весь долг, который был реструктурирован. При этом Путин пообещал оказать «трем-четырем» регионам дополнительную помощь сверх этой программы на сумму в «миллиарды рублей». Как отметил глава государства, такую поддержку в числе прочих получит Новгородская область.

Что касается должников – физических лиц и ИП, Путин выступил за списание просроченных налоговых долгов у этих категорий. По его словам, это нужно сделать не дожидаясь обращения человека в налоговые инспекции. Данная мера касается около 42 млн людей, у которых накопилось почти 41 млрд рублей налоговых долгов, уточнил он. «Ведомости» сообщают, что речь идет о долгах по имущественным налогам и пени, накопленным на 1 января 2015 года.

Путин также сообщил, что около 3 млн индивидуальных предпринимателей накопили 15 млрд рублей долгов, и их также нужно списать. «Человек начал бизнес, начал работу, а что-то не получилось. А налоги на него все начисляли и начисляли. Надо освободить людей от выплат такого рода», – заявил президент.

Кроме того, по его словам, под освобождение от уплаты долгов должны попасть почти 3 млн человек, у которых накопились задолженности из-за списанных в процедуре банкротства кредитов, никак не подтвержденных банком.

В ходе общения с журналистами Путин также заявил, что пенсионеры по старости должны быть освобождены от уплаты налога на землю.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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