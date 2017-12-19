Создатель биткоина вошел в список богатейших людей планеты

Автор криптовалюты биткоин, настоящее имя которого не знает никто, занял 44-е место в списке самых богатых людей мира. Состояние виртуального миллиардера оценили почти в 20 млрд долларов.

Считается, что создатель биткоина носит псевдоним Сатоси Накамото, впрочем, под ним может скрываться и группа лиц. Пока журналисты всего мира пытаются выяснить личность криптогения, другие считают его состояние.

По последним оценкам, Накамото владеет более чем 980 тысячами биткойнов. Если учесть, что самая популярная криптовалюта уже подобралась к отметке в 19 тысяч долларов, то капитал виртуального миллиардера равен примерно 19,4 млрд долларов, что ставит его на 44-е место в рейтинге Forbes, пишет MarketWatch.

Первые места в списке богатейших людей планеты по-прежнему занимают глава Microsoft Билл Гейтс и основатель Amazon Джефф Безос.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

Нью-Йорк. Другие новости 19.12.17

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