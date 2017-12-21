«Газпром» оставил заводы по производству труб без контрактов

«Газпром» расторг контракты на поставку труб для наземного участка Северо-Европейского газопровода. В компании посчитали, что производители завышают цены на свою продукцию. По словам экспертов, желание «Газпрома» пересмотреть стоимость труб большого диаметра связано с появлением на рынке нового игрока, тогда как сталь и нефть дорожают, а потому трубы дешеветь не могут.

Трубные компании накануне получили письма с уведомлением о расторжении контрактов, подписанным начальником департамента 121 (управление корпоративными затратами) «Газпрома» Михаилом Сироткиным, пишут «Ведомости». Получение документа подтвердили в Объединенной металлургической компании (ОМК), Трубной металлургической компании (ТМК) и Челябинском трубопрокатном заводе (ЧТПЗ). В «Северстали» от комментариев отказались.

Закупку, от которой теперь отказывается «Газпром», объявили 19 апреля 2016 года. Согласно условиям конкурса планировалась поставка 501 600 т труб большого диаметра. Изделия должны были пойти на укладку наземного газопровода под поставки газа к «Северному потоку-2». Длина наземной части проекта – 876 км, по контрактам, которые были расторгнуты, должно было быть поставлено почти 670 км труб.

Общая стоимость закупки составила 56,8 млрд рублей, деньги распределились так: 30% закупки или 17,2 млрд рублей ушли в ОМК, 29% или 16,5 млрд рублей получил «Трубный инновационный проект» (ТИТ), 20,5% или 11,6 млрд рублей – ЧТПЗ, 10,7% или 5,7 млрд рублей – ТМК, 9,9% или 5,6 млрд рублей – «Северсталь».

Эксперты отрасли считают, что пересмотр цен на трубы большого диаметра «Газпром» затеял из-за появления на трубном рынке нового игрока, которым стал Загорский трубный завод. Предприятие, открывшееся в 2015 году, в этом году начало поставлять трубы газовому гиганту в объеме 112 тысяч т. Руководство ЗТЗ предложило скидку к текущим ценам в 13-15% и обещало в будущем увеличить дисконт до 20-25%. Работая в полную мощность, завод способен производить до 500 тысяч т трубы в год.

Мнения экспертов о том насколько верна политика «Газпрома» разделились. Одни считают, что цены с 2016 года действительно ушли вниз, а «трубники пытаются сделать вид, что текущая конъюнктура и последние договоренности этой поставки не касаются». Другие говорят, что к снижению стоимости нет предпосылок, так как сталь и нефть дорожают, падение цен на трубы «противоречит мировым тенденциям и фундаментально необоснованно».

Директор Фонда развития трубной промышленности Игорь Малышев видит в текущей ситуации повторение событий 2015 года, когда решили пересмотреть соглашение 2012 года о формуле цены на трубы большого диаметра, подписанное «Газпромом» и трубниками с учетом рекомендаций Минпромторга. Ранее монополия заказывала трубы у перекупщиков, пока ФАС не заставила компанию покупать трубы напрямую у производителей.

Москва, Зоя Осколкова

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